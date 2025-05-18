Alumnos de cuatro institutos de Lleida colaboran en la gestión del parque de la Mitjana

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Un total de 76 alumnos y docentes de cuatro centros de secundaria de Lleida han participado este mes en dos actuaciones de conservación en el parque municipal de la Mitjana, en el marco del programa Escuelas Sostenibles del Ayuntamiento de Lleida. Los institutos Castell dels Templers, Màrius Torres, Guindàvols y el Col·legi Episcopal han colaborado en el seguimiento científico de cajas nido y en la retirada de la planta invasora periploca.

Los participantes han descolgado 24 cajas nido ocupadas por gorriones rebote y carboneros azules, en los cuales se encontraron nidos con huevos y polluelos. El ornitólogo Àlex Fonollosa, del Institut Català d'Ornitologia, dirigió la actividad, que permitió anillar cuatro polluelos.

Paralelamente, el alumnado ha trabajado en la eliminación de la periploca, una planta exótica e invasora que afecta gravemente a la vegetación autóctona. Con la dinamización de la técnica forestal Montse Rodríguez, se actuó sobre una superficie de unos 1.500 m².

La actividad forma parte del proyecto de Aprendizaje Servicio "Oasis de Biodiversidad. Renaturalizamos la ciudad desde la escuela", financiado por la Generalitat de Catalunya.