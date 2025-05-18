Choque de un vehículo de Ilnet e incendio de la carga en otro

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Dos vehículos de la limpieza de Ilnet sufrieron ayer dos incidentes con media hora de diferencia. El primero tuvo lugar sobre las 13.00 horas, cuando uno de estos vehículos se encontraba en la avenida Pius XII y, por una avería, colisionó contra un vehículo que se encontraba aparcado en la zona. Fuentes policiales señalaron que se produjeron daños materiales, pero que ninguna persona resultó afectada. Treinta minutos después, se produjo otro aviso a los servicios de emergencias por un incendio en otro vehículo de limpieza de Ilnet. Este se encontraba recogiendo hojas en la avenida de Les Garrigues, en el cruce con Doctora Castells, cuando se le incendió la carga. Al parecer, podría haber sido al recoger una colilla. Los trabajadores actuaron rápidamente y volcaron la carga al suelo, donde acabó de quemar. Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de los Bomberos. Tampoco hubo afectados.