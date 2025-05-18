ERC pide licitar un sistema de bicis compartidas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El grupo de ERC exige al gobierno municipal que explique en qué punto se encuentra el proceso para la implantación de un sistema público de bicicletas compartidas en la ciudad. Recuerda que el pasado enero se hizo pública una consulta preliminar de mercado para explorar la viabilidad de esta iniciativa, pero después no se ha ofrecido más información sobre esta cuestión. El edil Juanjo Falcó considera que es “un proyecto estratégico para la movilidad sostenible, no puede quedar encallado en un cajón ni funcionar con opacidad”.