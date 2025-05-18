El arte contemporáneo acerca casi a un millar de niños de 1 y 2 años al Centre d'Art la Panera este curso

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Este curso 2024-25, el programa educativo “Els més petits i el Centre d'Art la Panera” ha traído el arte contemporáneo cerca de 1.000 niños de 1 y 2 años, consolidándose como una propuesta pedagógica pionera y de referencia a Lleida.

El proyecto, iniciado hace dos décadas a raíz del interés de jardines de infancia por visitar el nuevo Centre d'Art la Panera, funciona actualmente con tres líneas de trabajo: la mediación de exposiciones del centro (desde 2004), el comisariado educativo en la miniPanera (desde 2011) y la producción artística a las escuelas con el programa “Encaixa’t. Activa l’art a l’escola” (desde 2014).

Este curso, 790 niños de 15 jardines de infancia y jardines de infancia han visitado la miniPanera para explorar la exposición Humans Build The Biggest Nests de Isaac King, en colaboración con ANIMAC. A través de un flipbook ecológico gigante y una instalación interactiva, los niños han aprendido sobre convivencia y respeto por la naturaleza mediante el juego y la observación.

Además, unos 200 niños han disfrutado de las propuestas artísticas de “Encaixa’t”, como Noa Nao o Natural/Artificial, que estimulan la creatividad, el pensamiento crítico y la relación con el entorno desde bien pequeños.

El proyecto cuenta también con el apoyo de la Biblioteca Pública de Lleida, que aporta materiales de lectura adaptados. Todo hace del Centre d'Art la Panera un espacio cultural vivo y accesible para la comunidad educativa del primer ciclo de educación infantil.