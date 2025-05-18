La Paeria controlará con una ‘app’ el aparcamiento en zonas de carga

La Paeria ya está instalando las señales que anuncian el nuevo sistema de uso de las zonas de carga y descarga, que se implantará el próximo 1 de junio y estará gestionado por la Empresa Municipal de Agenda Urbana. Los usuarios deberán utilizar una aplicación (Blinkay, la misma que la de zona azul) que permitirá al ayuntamiento controlar el tiempo de estacionamiento de los vehículos en estas zonas, así como su tipología. Este proyecto de digitalización del control de estas reservas de aparcamiento se circunscribe inicialmente a las zonas de carga y descarga del Centro Histórico, Rambla Ferran-Estació y parte de Institut-Templers y de Príncep de Viana-Clot. En total, suman 470 plazas en 168 espacios.Antes de poner en marcha este sistema, el consistorio hará pruebas y la tercera teniente de alcalde y concejala de Seguridad, Movilidad y Civismo, Cristina Morón, tiene prevista una reunión con el sector. Asimismo, también prevé informar a través de las redes. La Paeria recuerda que los transportistas de mercancías solo pueden estacionar en esas zonas camiones, furgonetas y vehículos adaptados a esa función y por un tiempo máximo de 30 minutos. El caso de disponer de tarjeta para personas con discapacidad, debe ser visible en el vehículo y podrán aparcar una hora. Y los coches de autoescuelas solo pueden aparcar en las zonas de carga de descarga próximas a sus centros, también media hora como máximo. El ayntamiento señala también que en el resto de zonas que ahora quedan fuera de este sistema se debe seguir usando el disco de control horario.

El 1 de junio también entrarán en servicio las 290 nuevas plazas de zona azul en el Centro Histórico, que la Paeria ya está pintando, como por ejemplo en Camp de Mart y Bonaire, donde ahora son de estacionamiento gratuito. Además, convertirá 68 plazas de zona verde (baja rotación) a azul, y las 40 de Prat de la Riba entre Príncep de Viana y Sans i Ribes serán de alta rotación (zona roja). También habrá 361 nuevas plazas de zona verde en calles del Joc de la Bola, Camp d’Esports y el entorno del hospital Santa Maria. Asimismo, otras 336 plazas de las calles que quedan fuera de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)y que actualmente están reguladas como zona azul pasarán a ser de zona verde.