Retirada de nidos, pirotecnia y halcones para ahuyentar palomas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La concejalía de Sostenibilidad ya ha iniciado la localización y eliminación de nidos de torcaces en las zonas en las que provocan más molestias, con controles semanales, y también efectúa actuaciones intensivas en edificios donde anidan las palomas. Varios barrios denunciado la suciedad que causan estas aves, así como los estorninos. Asimismo, en junio la Paeria prevé los primeros vuelos de rapaces a cargo de profesionales de la halconería para ahuyentar a esas aves y este año quiere empezar a instalar nidos y cría de pollos de halcones urbanos.

Estas medidas forman parte del un plan de refuerzo del control de las aves y el próximo año prevé un contrato externo para este fin, con vigencia hasta 2030. El ayuntamiento combinará varios métodos para combatir de forma ética y respetuosa con el medio ambiente la proliferación desmedida de aves. En el caso de las torcaces, la estrategia consiste en retirar nidos en el momento de la puesta de huevos y favorecer la presencia de halcones en ciertas zonas de Lleida, para que generen estrés en torcaces, estorninos y garzas y favorecer que se dispersen. El plan también incluye el uso de pirotecnia de baja intensidad o espantapájaros acústicos en lugares donde duermes y en l’Horta se incentivará la caza mediante un convenio con los agentes rurales.

Respecto a las palomas, el consistorio intensificará acciones que ya efectúa, como revisar edidicios donde anidan, y actualizará el procedimiento con el área de Disciplina Urbanística para conseguir que los propietarios tomen medidas, como instalar redes o pinchos y tapar agujeros o ventanas. También colocará jaulas para capturas, elaborará un censo de especies problemáticas y hará campañas para concienciae de no alimentar a las aves.