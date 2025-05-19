Extranjería dice basta: huelga en Lleida para denunciar el “colapso del sistema”, que irá a peor

Una cuarentena de trabajadores de la oficina de Extranjería de Lleida, representantes sindicales y miembros de entidades sociales y partidos políticos se concentraron ayer frente a la subdelegación del Gobierno central para denunciar el colapso de este servicio por la falta de personal, lo que provoca importantes demoras en la tramitación de los expedientes para que personas de fuera de España puedan obtener un permiso de trabajo y regularizar su situación. Una protesta que fue convocada por CCOO y la CGT yen el marco de una huelga de dos horas de los trabajadores de la oficina de Extranjería, que llevan “meses y años” avisando de esta situación.

En este sentido, subrayaron que de los 32 trabajadores que debería haber para este servicio en Lleida, actualmente solo hay 14. La delegada de CCOO de la Administración del Estado en Lleida, Bárbara Primo, destacó que actualmente “los trámites que normalmente se tardaban tres meses en hacerse ahora cuestan cuatro, cinco o incluso seis por la falta de personal, lo que provoca que los trabajadores sufran una sobrecarga laboral que les impide hacer bien su trabajo y estamos hartos, estamos cerca del colapso del sistema”.

Una situación que temen podrá ir a peor con la entrada en vigor a partir de hoy del nuevo reglamento, que reduce de 3 a 2 años de estancia el plazo para solicitar esos trámite, “que no vamos a poder cumplir, precisamente, por la falta de personal en Lleida y en el Estado”.

Primo también denunció que desde la administración del Estado la única respuesta ha sido anunciar que incorporaría a 54 nuevos trabajadores en las oficinas catalanas, “pero solo 3 se centrarían en atender los casos de Lleida y, además, desde Barcelona”. Por ello, Primo dijo que seguirán denunciando esta falta de recursos y la precariedad laboral “el tiempo que haga falta”.