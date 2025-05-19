Lleida vuelve a ser Larida: galería de fotos

La Seu Vella recuperó anoche la batalla final de la Festa de Moros i Cristians de Lleida. Cerca de un millar de personas siguieron el espectáculo teatral, con música medieval (y algún garrotín), danzas, luces, fuegos artificiales y batalla dialéctica, en un escrito firmado este año por el escritor leridano Josep Clotet.
Desfile infantil y familiar al mediodía que tuvo lugar durante el mediodía en la calle Cavallers
Desfile infantil y familiar al mediodía, con los más jóvenes
El desfile de comparsas llenó de música y colorido la calle Cavallers
La fiesta tradicional de Lleida integra a mayores y pequeños
Concentración de las comparsas en la Porta del Lleó de la Seu Vella
El Pont Llevadís de la Seu Vella se convirtió anoche en el escenario de la batalla final de la Festa de Moros i Cristians de Lleida
La batalla final de la Festa de Moros i Cristians de Lleida
El final de la escenificación de la batalla entre las tropas moras y cristianas