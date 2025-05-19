SEGRE

Lleida vuelve a ser Larida: galería de fotos

La Festa de Moros i Cristians culminó ayer una edición multitudinaria, con cerca de 700 ‘festers’
y músicos

La fiesta tradicional de Lleida integra a mayores y pequeños

La fiesta tradicional de Lleida integra a mayores y pequeñosAMADO FORROLLA

Paula Pardo

La Seu Vella recuperó anoche la batalla final de la Festa de Moros i Cristians de Lleida. Cerca de un millar de personas siguieron el espectáculo teatral, con música medieval (y algún garrotín), danzas, luces, fuegos artificiales y batalla dialéctica, en un escrito firmado este año por el escritor leridano Josep Clotet.

A continuación, dejamos una recopilación fotográfica de la celebración:

Desfile infantil y familiar al mediodía que tuvo lugar durante el mediodía en la calle Cavallers 

Desfile infantil y familiar al mediodía, con los más jóvenes

El desfile de comparsas llenó de música y colorido la calle Cavallers

La fiesta tradicional de Lleida integra a mayores y pequeños

Concentración de las comparsas en la Porta del Lleó de la Seu Vella

Concentración de las comparsas en la Porta del Lleó de la Seu Vella

Concentración de las comparsas en la Porta del Lleó de la Seu Vella

Concentración de las comparsas en la Porta del Lleó de la Seu Vella

El Pont Llevadís de la Seu Vella se convirtió anoche en el escenario de la batalla final de la Festa de Moros i Cristians de Lleida

La batalla final de la Festa de Moros i Cristians de Lleida

El final de la escenificación de la batalla entre las tropas moras y cristianas 

