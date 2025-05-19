Lleida vuelve a ser Larida: galería de fotos

La fiesta tradicional de Lleida integra a mayores y pequeñosAMADO FORROLLA

La Seu Vella recuperó anoche la batalla final de la Festa de Moros i Cristians de Lleida. Cerca de un millar de personas siguieron el espectáculo teatral, con música medieval (y algún garrotín), danzas, luces, fuegos artificiales y batalla dialéctica, en un escrito firmado este año por el escritor leridano Josep Clotet.

A continuación, dejamos una recopilación fotográfica de la celebración: