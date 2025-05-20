SEGRE

Sale ileso de una aparatosa salida de vía en la rotonda del Jardiland, en Lleida

El accidente se produjo a las 22.50 horas

El cotxe accidentat dilluns a la nit a la rotonda de l'N-240 a Lleida al costat del Jardiland.

El cotxe accidentat dilluns a la nit a la rotonda de l'N-240 a Lleida al costat del Jardiland.Javier Martínez

Lluís Serrano
Publicado por
segre

Creado:

Actualizado:

En:

El conductor de un turismo salió ileso este lunes por la noche de un aparatoso accidente en la N-240 en Lleida. Según el Servei Català de Trànsit, el siniestro se produjo a las 22.50 horas en la rotonda que hay a la altura del punto kilométrico 99,9, cuando el coche salió de la vía por causas que se investigan, traspasó la barrera de protección y acabó cerca del parking del centro comercial Jardiland.

Una imatge del cotxe accidentat.

Una imatge del cotxe accidentat.Javier Martínez

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking