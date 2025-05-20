Sale ileso de una aparatosa salida de vía en la rotonda del Jardiland, en Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El conductor de un turismo salió ileso este lunes por la noche de un aparatoso accidente en la N-240 en Lleida. Según el Servei Català de Trànsit, el siniestro se produjo a las 22.50 horas en la rotonda que hay a la altura del punto kilométrico 99,9, cuando el coche salió de la vía por causas que se investigan, traspasó la barrera de protección y acabó cerca del parking del centro comercial Jardiland.