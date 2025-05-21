Aparatosa salida de vía en la rotonda del Jardiland

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El conductor de un turismo resultó ileso el lunes por la noche en una aparatosa salida de vía en la rotonda de la N-240 que enlaza con la A-2. El siniestro se produjo a las 22.50 horas cuando el coche se salió de la vía , chocó contra la barrera de protección y acabó cerca del parking del establecimiento Jardiland. Por otra parte, dos motoristas resultaron heridos ayer en sendas colisiones registradas en las calles Mestre Tonet y Josep Pla.