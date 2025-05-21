TRÁFICO
Aparatosa salida de vía en la rotonda del Jardiland
El conductor de un turismo resultó ileso el lunes por la noche en una aparatosa salida de vía en la rotonda de la N-240 que enlaza con la A-2. El siniestro se produjo a las 22.50 horas cuando el coche se salió de la vía , chocó contra la barrera de protección y acabó cerca del parking del establecimiento Jardiland. Por otra parte, dos motoristas resultaron heridos ayer en sendas colisiones registradas en las calles Mestre Tonet y Josep Pla.