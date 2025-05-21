La comunidad energética para 40 tiendas de Lleida saldrá a licitación en un mes

La comunidad energética para comercios que impulsa la Paeria para un total de hasta 40 establecimientos de los alrededores del pabellón Barris Nord, en cuya cubierta están instaladas las placas, saldrá a licitación dentro de un mes. Así lo aseguró ayer la jefa de servicio del área de Consumo y Promoción Económica del ayuntamiento, Mireia Mercadé, en la jornada “Administració Local i Energia Compartida: Comunitats Energètiques per al Comerç de Proximitat” que organizó la Associació Catalana de Municipis (ACM) en el Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). Mercadé explicó que será la primera comunidad energética de Catalunya para tiendas con este modelo al estar en una instalación municipal y que dentro de un mes prevén licitar el concurso público para que los comercios que estén interesados puedan optar a una de las 40 plazas que prevén que dará suministro esta instalación. “El 17% de la energía que se generará se la quedará la Paeria para el pabellón Barris Nord y el resto se repartirá entre los comerciantes y ofreceremos tres tipos de cuotas: de 2 kilovatios, de 2,5 y de 3”, detalló la responsable municipal, que recordó que el año pasado el ayuntamiento aprobó el reglamento para las comunidades energéticas y la ordenanza fiscal que regula las cuotas de energía. Añadió que prevén ofrecer 13 cuotas de 2 kilovatios de potencia, 16 de 2,5 y 11 de 3. Esta instalación podrá prestar servicio a los comercios que estén en un radio de dos kilómetros del Barris Nord y Mercadé remarcó que es la primera comunidad energética de este tipo en la ciudad, pero que confía en que “no será la única dentro de un tiempo”. La concejala de Promoción Económica, Pilar Bosch, dijo en su momento que el ahorro para las tiendas será entre los 500 y los 800 euros.

En la jornada se explicaron proyectos de comunidades energéticas y se dieron a conocer sus beneficios en materia económica y de sostenibilidad. El vicepresidente del Patronato de Promoción Económica de la Diputación, Jordi Verdú, dijo que tienen como objetivo generar 12.000 megavatios de energía renovable para el 2030 utilizando solo el 1,47% de suelo no urbanizable y que no esté destinado a producción alimentaria.