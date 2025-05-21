Vecinos de la Zona Alta de Lleida, contra la nueva zona azul

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La asociación de vecinos de Joc de la Bola mostró ayer nuevamente su rechazo a la decisión del ayuntamiento de que 361 plazas de aparcamiento gratuito pasen a ser de pago a partir del 1 de junio, tal y como avanzó este diario. Concretamente, estas pasarán a ser baja rotación (zona verde) y estarán en las calles Joc de la Bola, Segòvia, Segrià, Cristòfol de Boleda, Pintor Morera i Galicia, Onze de Setembre, Sant Hilari, Ermengol IV, Tamarit de Llitera y Baró d’Eroles. El presidente vecinal, Antoni Vila, dijo que ayer ya vieron cómo el consistorio señalizaba algunas de estas nuevas plazas y que “sin duda, hoy [por ayer] es un día triste”. Recordó que “ya mostramos nuestro rechazo desde un principio y esperábamos que la Paeria compensara al barrio con alguna inversión, pero no han hecho nada y parece que solo nos quieren para recaudar”. Vila lamentó que “somos de los pocos barrios sin servicios, llevamos muchos años esperando que hagan el Parc de les Arts en el solar de Alcalde Pujol y equipamientos como el velódromo o las piscinas municipales, donde ahora hay un gimnasio, ya no son para los vecinos”. Por todo ello, criticó que “la sensación en el barrio es de abandono por parte de la Paeria, esperábamos otro trato y no nos toman en serio”.