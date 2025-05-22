A juicio por abusar sexualmente de una niña que era amiga de su hija

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicita una condena de seis años de prisión y otros seis de libertad vigilada para un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña, amiga de su hija. Los supuestos abusos habrían tenido lugar en el año 2019 en Vielha y está previsto que el juicio se celebre el próximo jueves 29 de mayo en la Audiencia de Lleida. El caso fue investigado por el juzgado de Instrucción 1 de la capital de la Val d’Aran.

Los hechos tuvieron lugar, según el escrito del Ministerio Público, en junio del 2021 cuando el acusado junto con su hija y una amiga de ella acudieron a una bolera y “de manera sorpresiva hizo varios tocamientos” a la amiga. Posteriormente, acudieron al domicilio familiar, donde el acusado presuntamente aprovechó que la amiga se quedó a dormir para hacerle tocamientos nuevamente.

Por todo ello, la Fiscalía considera que el hombre es autor de un delito de abuso sexual a menor de 16 años y solicita que se le imponga una condena de seis años de prisión y otros seis de libertad vigilada. También que se dicte una orden de alejamiento de 500 metros y de prohibición de comunicación con la víctima por un período de 12 años, y que no pueda desempeñar trabajos o actividades con menores durante diez años más respecto a la condena que se le imponga. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público solicita que indemnice a la víctima con 7.000 euros por los daños morales ocasionados.

La Audiencia condenó el pasado jueves en un juicio de conformidad a un hombre a tres años y nueve meses de prisión y a otros cinco de libertad vigilada por abusar de su hija menor de edad, exhibirse ante ella, poseer pornografía infantil y maltratarla, como avanzó SEGRE. Sin embargo, la pena quedó suspendida durante cinco años condicionado a que no vuelva a delinquir durante este plazo, pague una multa 1.638 euros, indemnice a la víctima con 6.000 euros y supere un programa de educación sexual. Ocurrió en Balaguer y la víctima dijo que le pasaba desde que tenía ocho años.