Dos detenidos y siete denuncias en un operativo en el barrio de la Mariola de Lleida

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana han desplegado a última hora de esta tarde en el barrio de la Mariola de Lleida un dispositivo policial que se ha saldado con dos detenidos por drogas, seis actas por tenencia de sustancias estupefacientes y un por tenencia de un arma blanca. En el operativo participaron agentes de Seguridad Ciudadana y de orden público como el ARRO (cuatro furgonetas) y la BRIMO (cuatro furgonetas). Esta última unidad acudió expresamente a la capital del Segrià para el operativo. Tuvo lugar en las proximidades de la avenida Pius XII, en un barrio donde seis agentes de los ARRO resultaron heridos hace unas semanas.

Desde Mossos han especificado que el operativo no formaba parte del nuevo dispositivo Kanpai, la operación contra la multirreincidencia, sino que ya estaba programado previamente. El primer Kanpai en Lleida tuvo lugar entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado en el Barri Antic y se saldó con tres detenidos y 339 identificados que acumulan un total de 1.617 antecedentes. Contó con la participación de medio centenar de agentes. Dos de las detenciones tuvieron lugar la tarde del viernes en el Eix.