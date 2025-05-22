Filtraciones...de gasóleo

Los antiguos bloques del Seminario, de propiedad municipal, fueron derribados en la primavera de 2009 debido a su deterioro, pero más de 15 años después aún siguen dando quebraderos de cabeza al ayuntamiento. ¿El motivo? Que había un depósito subterráneo de gasóleo en el que quedaba combustible, parte del cual se ha ido filtrando, afectando especialmente al edificio del número 28 de la calle Major y, en menor medida, al del número 26, según confirmaron fuentes municipales. Esto ha obligado a la Paeria a efectuar trabajos de retirada del gasoil, del propio depósito y de las tierras contiguas afectadas por el derrame. Las mismas fuentes señalaron que en el tanque “quedaban pocos litros” y que “la incidencia ya ha quedado solucionada”.

De momento, la Paeria ha tenido que abonar 180.000 euros a la empresa contratada para esta labor, B. Biosca, y la factura todavía subirá más, porque aún quedan pendientes más trabajos de control y descontaminación del terreno que se ejecutarán a lo largo de este año. No obstante, el consistorio matiza que “su coste será mucho menor” que el de las actuaciones ya efectuadas. Estas incluyeron, además de la retirada y tratamiento de los materiales y de la tierra afectada por las filtraciones, las prospecciones previas para determinar el alcance de las mismas.

El depósito subterráneo se encontraba en la parte más cercana a la calle Major del actual aparcamiento de zona azul que ocupa el solar de los antiguos bloques del Seminario. Este parking se habilitó después de que la crisis frustrara el proyecto de construir el nuevo edificio de la Audiencia Provincial, que se acabó levantando en el Canyeret, y 96 viviendas, más de la mitad de las cuales debían ser de protección oficial.