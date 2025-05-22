Lleida detecta contratos de alquiler falsos y suplantación de personalidad para el padrón: “hay ciudadanos que han pagado 500 euros por empadronarse”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un día después de denunciar “mafias” y “prácticas corruptas” en el proceso de empadronamiento, el alcalde, Fèlix Larrosa, fue ayer aún más contundente. Detalló que han constatado falsedad documental y contratos de alquiler falsos en los que el arrendador manifiesta que no ha firmado el contrato o que consta como difunto en fecha anterior a la del contrato que se presenta para pedir el empadronamiento. También recibos de alquiler falsos, intentos de padres de empadronar a hijos menores que viven en su país de origen y documentos de identificación manipulados.

Han detectado, además, casos de suplantación de personalidad en los que individuos acuden con documentos de otras personas haciéndose pasar por ellas e incluso en varias ocasiones se ha requerido la presencia de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Policía Nacional para su identificación.

También han constatado solicitudes de empadronamientos en direcciones en las que realmente no viven y, en la misma atención, se presentan documentos para empadronarse en otro piso. Se dan casos también de personas que manifiestan verbalmente que viven en otro municipio o que no se saben la dirección en la que quieren inscribirse. También se han encontrado con peticiones para empadronarse en la Panera (se ofrece a las personas sin hogar) porque manifiestan que el propietario o arrendador no les quiere en el piso.

Ante esta situación, Larrosa ha dado instrucciones a la oficina de empadronamiento de verificar caso por caso, aunque esta situación genera un retraso administrativo. Asimismo, en una entrevista en la emisora UA1 explicó que ha recibido la “llamada de dos alcaldes que se solidarizan conmigo porque dicen que les pasa lo mismo, uno de Lleida y otro de provincia de Barcelona”.

“También he recibido la denuncia de dos ciudadanos que dicen haber pagado 500 euros por empadronarse”, añadió. Subrayó que la solicitado a los letrados municipales que analicen la situación, que calificó de “muy preocupante”. El alcalde subrayó que “es evidente que no es un problema solo de la ciudad de Lleida” y consideró que “hemos de comenzar a poner orden”. Por ello, anunció que elaverá esta situación “a los organismos de los municipios, a ver qué tenemos que hacer”.

Por su parte, Vox dice que este problema ocurre desde hace años y ve “cinismo e inacción” de Larrosa.