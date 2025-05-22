Los trabajadores de jardinería denuncian falta de diálogo de la Paeria

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Empleados de la concesionaria del servicio de jardinería volvieron a concentrarse ayer ante la Paeria para denunciar “la falta de atención” por parte del gobierno municipal. Criticaron que el ayuntamiento no ha corregido la falta de personal ni las malas condiciones laborales en la nueva contratación del servicio y que, además, lo ha dividido en dos lotes, lo que “rompe equipos de trabajo” y separa a empleados que proceden del mismo municipio.