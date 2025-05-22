Videojuego de alumnos de Fedac para fomentar ahorro energético y reciclaje

Alumnos de segundo de ESO del colegio Fedac han diseñado, creado y programado un videojuego para fomentar la conciencia sostenible, que ha sido seleccionado como finalista en los mSchools Awards. Se trata de unos premios que reconocen las propuestas educativas innovadoras que usan tecnologías digitales y abordan retos sociales. Lluís Gràcia, profesor de Fedac, indicó que este videojuego, que han elaborado los alumnos del grupo A, se enmarca en una asignatura denominada arTIC en la que combinan formación artística y tecnológica. Explicó que después de reflexionar en clase sobre un estudio de la ONU que determina que “el ritmo de vida actual es insostenible” para el planeta, decidieron crear un videojuego, que bautizaron como “Missió Sostenible” que ayudara a crear conciencia sobre el ahorro energético, el reciclaje y el uso de energías renovables. Dibujaron los personajes (los superhéroes Pol i Aina) y programaron el videojuego. El primer nivel se desarrolla en su escuela, donde se deben ir apagando luces hasta llegar a un determinado ahorro para pasar de pantalla. El siguiente es un hogar, donde hay que ir cortando los residuos que son orgánicos. Y la tercera transcurre en una ciudad con fábricas contaminantes en la que hay que atrapar aerogeneradores y placas solares. El próximo 7 de junio conocerán si su trabajo resulta premiado.

Spot del Consejo de Infancia para tener las calles limpias

El Consejo de la Infancia ha grabado durante este curso un spot publicitario para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener una actitud cívica para contribuir a que las calles están limpias. En el proyecto han participado más de medio centenar de alumnos de catorce centros. Grabaron el anuncio en abril en los Camps Elisis y ayer lo presentaron.