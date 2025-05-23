Confusión por la nueva zona azul de Lleida, que incluye plazas sin asfaltar

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Paeria ya ha señalizado la gran mayoría de las 651 nuevas plazas de zona azul de rotación normal, baja (verde) o alta (roja), pero no entran en servicio hasta junio, lo que crea confusión entre conductores que aparcan y quieren pagar con el aplicativo, que no reconoce estas plazas. Incluso algunos pagan en parquímetros cercanos.

Vox exigió a la Paeria que coloque carteles para evitar esta confusión. Las nuevas plazas incluyen las cinco de la imagen sin asfaltar en el Canyeret, lo que el jefe de la oposición, Xavi Palau (PP), calificó de “despropósito” y con las que ve afán recaudatorio.