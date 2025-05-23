Más patios de escuelas abiertos fuera de horario

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El instituto escuela Mangraners se ha incorporado a la iniciativa Patis Vius, que consiste en abrir a los vecinos, y a los propios alumnos, estas zonas exteriores de los centros educativos cada día después de finalizar el horario lectivo y también los sábados. El alcalde, Fèlix Larrosa, recordó que la escuela Príncep de Viana fue la primera en ofrecer este servicio y anunció que los siguientes colegios que ya está programado que abran sus patios serán Joan XXIII y Joan Maragall. Añadió que en las últimas horas otras dos han manifestado el ayuntamiento su interés en participar también en este proyecto, aunque no dijo cuáles, y apuntó que la idea es extender este servicio a todos los colegios. Destacó que el objetivo de esta iniciativa es que los jóvenes “vivan y vean la escuela fuera del horario de clase”. “Aquí vienen a hacer pandilla, se sientan con los amigos... Es un espacio de encuentro con vocación de comunidad”, añadió. Señaló que sirve también para trabajar con los educadores proyectos “especialmente en clave de civismo y convivencia y, sobre todo, de pertenencia”. “Queremos dar la centralidad a la escuela fuera del horario lectivo y educando en valores”, concluyó.