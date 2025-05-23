Oposiciones en ayuntamiento de Lleida: Inscritos 1.834 aspirantes para 114 plazas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un total de 1.834 personas se han inscrito a la convocatoria de oposiciones de la Paeria para 114 plazas, lo que supone una media de 16 aspirantes por cada una. No obstante, en realidad se trata de 27 convocatorias distintas para 76 plazas de funcionario y 16 de personal laboral de los subgrupos A1, A2, C1, C2 y AP, a las que hay que sumar 22 plazas adicionales procedentes de las ofertas públicas de 2025 y 2026 que se han incluido en esta convocatoria.

La que ha registrado más inscritos es la de conserje de escuela, con 345 para 12 plazas, seguidas de la de ordenanza (253 para 10), técnico de grado medio (149 para 6) técnico superior en educación infantil (130 para 6), subalterno de gestión (142 para solo 2 plazas) y maestro de ‘escola bressol’ (119 para 15). El resto de aspirantes son para técnico medio de educación (75), técnico auxiliar de informática (70), técnico superior de gestión cultural (65), técnico de administración general (63) profesor titular de la Escola d’Art (40), técnico de inspección tributaria (40), psicólogo (39), oficial de obras y servicios laboral (36) y funcionario (34), y auxiliar de mantenimiento de instalaciones deportivas (34). También para técnico ejecutivo (33), técnico de medio ambiente (24), vigilante de mercados (24), oficial de alumbrado (21), técnico de salud pública (20), técnico superior de prevención de riesgos (20), arquitecto técnico (19), trabajador familiar (17), técnico superior de informática (14), profesor auxiliar de Conservatorio (5) y restaurador (3).

Los siguientes pasos son dictar la resolución provisional de admitidos y excluidos y publicarla en el BOP. Entonces habrá 10 días hábiles para presentar reclamaciones y cuando se resuelvan se publicará la relación definitiva tanto en el BOP como en la sede electrónica. Las pruebas se iniciarán en julio y se irán programando a lo largo del año. La Paeria irá publicando la fecha concreta de cada prueba.