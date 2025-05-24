El sinvivir de una familia de Lleida por el incivismo: "ma lanzan piedras a casa"

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Una vecina que reside en la calle Antoni Solé, en La Bordeta, al lado de una plaza pública, denuncia que su vida cotidiana se ha visto gravemente afectada por el incivismo. Explicó que la casa fue construida por su abuelo en 1957, mucho antes que la plaza, donde ahora hay cuatro bares con terrazas y donde juegan muchos niños y jóvenes.

Señaló que el problema es que estos juegan a fútbol y no paran de dar pelotazos contra las paredes de su vivienda durante buena parte del día y a veces la pelota acaba dentro del jardín, rompiendo elementos del mismo, y los niños entran saltando la valla. Añadió que también tiran piedras contra la casa y el jardín, que sus progenitores no les llaman la atención y que la Guardia Urbana hace caso omiso a sus quejas. Además, subrayó que con ella viven sus padres, que están a punto de cumplir 89 años.