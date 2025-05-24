‘Overbooking’ de inscritos en escuelas ‘bressol’ de Lleida, con 575 para 491 plazas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La medianoche del jueves al viernes acabó el plazo de preinscripción en las escuelas “bressol” para el próximo curso y el ayuntamiento ha recibido un total de 575 solicitudes para optar a 491 plazas, de modo que en principio 84 pequeños se quedarán fuera si no hay cambios de última hora. Del total de preinscripciones recibidas, 298 se han hecho por vía telemática, 165 de forma presencial en la concejalía de Educación y las 112 restantes se han registrado in situ en una de las 17 escuelas “bressol” que hay en la ciudad, de las cuales 16 dependen directamente del ayuntamiento, mientras que la de La Faldeta la gestiona el departamento de Educación. La siguiente fecha de la que deberán estar pendientes las familias es el próximo miércoles 28, día en el que se publicarán las listas de solicitud baremadas. Se podrá reclamar hasta el día 30, mientras que el 3 de junio tendrá lugar el sorteo para elegir el número de desempate. Luego, del 10 al 23 de junio, ambos incluidos, se podrá hacer la matriculación, ya sea a través de internet o pidiendo cita previa en la concejalía de Educación, situada en el número 2 de la calle Bisbe Torres. Por otro lado, a partir del 3 de julio se habilitará el trámite para las listas de la matrícula viva, que es para las familias que no pudieron hacer en su momento la preinscripción.

El concejal de Educación, Xavi Blanco, valoró ayer muy positivamente el número de inscritos en la preinscripción y destacó que las “bressol” son “un símbolo de la apuesta por la educación que hace el ayuntamiento con equipamientos y servicios de calidad”.