Dos periodistas del The Times y Financial Times, en el Aplec de Lleida: “intentaré convencer a los ingleses de que merecen la pena”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La idea de una fiesta en la cual se consumen 15 toneladas de caracoles es insólita”, asegura David Sharrock, periodista y colaborador de los diarios ingleses The Times y Financial Times. Al lado de su pareja, la fotógrafa Marta González de la Peña, cubren la actualidad de España y Portugal para estos rotativos.

Este año, era el Aplec del Caracol. “Nunca habíamos oído hablar de esta tradición”, explica Sharrock, que añade: “nos pareció una propuesta interesantísima y, de momento, no nos ha defraudado”, asegura.

“Los caracoles no casan mucho con la cocina inglesa, pero intentaré convencer los lectores de que merecen la pena”, explica. “Creo que a los ingleses les interesará mucho más la diversión de la fiesta que los caracoles por sí mismos”, bromea González de la Peña.