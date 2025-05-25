Fiesta para todos los bolsillos

Publicado por S. COSTA D. REDACCIÓN Creado: Actualizado:

Ser collista es una obligación anual para muchos leridanos, un hecho puntual para algunos y una aspiración para otros, pero lo que está claro es que hay muchas formas de vivir el Aplec y hay dos cosas indispensables para formar parte de una peña: comer caracoles y pagar una cuota. Como todo en la vida, algunas requieren más inversión que otras basándose en los servicios que ofrecen: unas contratan cocineros, conciertos, camareros y seguridad, mientras que otras optan por autoorganizarse entre sus miembros. Asimismo, en unas se paga una mensualidad para cubrir otras actividades a lo largo del año, mientras que el resto hacen un pago único para el Aplec. Partiendo de esta base, el precio para formar parte de una colla los tres días oscila entre los 140 y los 220 euros. No obstante, la mayoría ofrece la posibilidad de pagar días sueltos y hasta comidas. A esta cuota habría que sumarle el coste de la vestimenta de cada colla, que incluye al menos pañoleta y camiseta, que suele rondar los 20 euros.

Por otro lado, la variedad de colles da para escribir un libro. Hay colegios profesionales, entidades vecinales, congregaciones religiosas o cuadrillas de amigos que han dado un paso más allá en sus divertimentos. Y es que, ciertamente, hay colles para todos los gustos y condiciones.