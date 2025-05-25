Oriol Junqueras, presidente de ERC: «Hasta que no haya un acuerdo de financiación no habrá presupuestos»

De visita en el Aplec. El líder de los republicanos vino ayer a Lleida para visitar el Aplec del Caragol acompañado de varios compañeros de partido. Se sumó a la rúa del vermut y se hizo fotografías con collistas . - PAU PASCUAL

El pasado diciembre ganó las primarias de ERC tras meses de divisiones. ¿Ahora hay paz interna?

Lo que es importante es que el país vaya bien. Afortunadamente en algunos aspectos sí que va bien y prueba de ello es que Catalunya aporta el 10% de todo el crecimiento del PIB de la zona Euro, es una cifra espectacular. Pero esto convive con cosas que no van tan bien como que muchas familias de nuestro país no pueden llegar a final de mes y esto es lo que nos preocupa.

¿El PSC está haciendo suficientes avances para conseguir una mejor financiación para Catalunya?

Hemos explicado muchas veces que el PSC no hace, se le debe obligar a hacer. Sabemos que es muy difícil, nadie ha conseguido garantizar para Catalunya la financiación que necesita y merece pero estamos covencidos que podemos lograrlo. El reto es inmenso y los tempos con cortos, ya que el compromiso es que haya un buen acuerdo antes de finales de junio pero esperamos lograrlo.

¿Entonces confía en que se llegará a un acuerdo y aprobar los presupuestos de la Generalitat?

Tenemos muchos motivos para ser prudentes y escépticos, pero también muchas razones para luchar hasta el final. Creemos que podemos llegar a un buen acuerdo y, si no lo hiciéramos, es evidente que el PSC también estaría renunciando a llegar a otros acuerdos en cualquier otro ámbito. El PSC sabe lo que se juega porque se lo explicamos con mucha claridad cada día.

¿Y los presupuestos del Estado?

No ha habido acuerdo para los presupuestos de este año con el Govern ni con el Gobierno Central sencillamente porque el PSC no ha hecho muchas de las cosas que debe hacer. No habrá unos buenos presupuestos mientras no haya un buen acuerdo de financiación y haya una agencia tributaria en Catalunya con todas las competencias. También es muy difícil llegar a un acuerdo si Catalunya no dispone del servicio de trenes que merece.

¿Cómo valora que Junts pida prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos y el velo en los centros educativos?

De burkas en Catalunya no he visto nunca uno. Por lo tanto, convertir una cosa que no existe en un problema me parece que es desviarse de los verdaderos problemas que tiene la sociedad como los alquileres, los salarios que no llegan, la pobreza, las dificultades de las empresas para crecer, etcétera. Es importante centrarnos en aquello que es realmente importante y no generar problemas que no existe. Inventar problemas no es parte de las soluciones para el país.

¿El procès ha muerto?

La independencia no es una cuestión de tiempo sino de fuerza democrática. Solo es posible con grandes mayorías y trabajamos incansablemente para que así sea. A veces soprende que haya gente que en vez de querer ser más quieran ser menos.

¿Y cómo cree que se puede frenar a la extrema derecha?

Constatar que allá donde gobierna fracasa y solo contribuye a generar problemas. Lo único que ha conseguido ha sido generar problemas a todos los niveles. Empobrecen la población y, van contra la cultura, la ciencia, y el bienestar. Es la lección que debemos tener bien presente.

Con la previsión de que el Tribunal Constitucional de luz verde a la amnistía, ve la luz al final del túnel para poder volver a ser candidato a presidir la Generalitat?

Veremos que hace el Tribunal Constitucional y las consecuencias que tiene. Hemos aprendido que los tribunales españoles se inventan delitos, violentan sistemáticamente la voluntad expresada en los parlamentos y el poder legislativo. Sabemos que intentan hacer de gobierno, de parlamento, y sustituir la voluntad popular, pero no nos intimida sus prisiones, sus jueces y sus interpretaciones. Nuestro país saldrá adelante y haremos todo lo posible para que así sea.

¿Con usted como candidato?

No tengo ni idea de cuando pasará esto. Sabemos que hay una inhabilitación hasta 2031 y es absoluta. Me impide hacer mi trabajo como profesor de universidad. Cuando un Estado necesita prohibir que un profesor de universidad de clases debe ser que se siente muy débil.