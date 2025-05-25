Incendio en una granja de cerdos de la partida Grealó

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un total de 56 lechones y dos madres murieron ayer tras registrarse un incendio en una granja de cerdos en la partida Grealó. Los Bomberos recibieron el aviso a las 17.53 horas y se activaron cinco dotaciones. Según informaron, el fuego se inició en la sala de maternidad de la instalación y quemó el suelo de la misma. A las 18.30 horas, las dotaciones ya habían extinguido el fuego. Por su parte, fuentes de la Guardia Urbana señalaron que a causa del incendio fallecieron 56 lechones y dos madres al quemar de forma parcial la sala en la que se encontraban. Al parecer, añadieron que un fallo eléctrico podría ser la causa. Los efectivos revisaron la instalación y ninguna persona resultó herida.

El pasado abril, un incendio en una explotación avícola de Artesa de Lleida causó la muerte de unos 20.000 pollos que había en su interior. Los Bomberos de la Generalitat activaron tres dotaciones para extinguir el fuego, que calcinó completamente el recubrimiento aislante del interior de la granja. Asimismo, el pasado enero, otro fuego en una granja de Artesa de Lleida causó la muerte de unos 25.000 pollos que había en su interior. El fuego se originó en la caldera de la explotación.