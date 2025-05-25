Miles de leridanos y foráneos llenan de comida, música y buen ambiente el recinto ferial en el día grande del Aplec del Caragol

La jornada gastronómica estuvo amenizada con todo tipo de actividades para todas las edades y condiciones. - GERARD HOYAS

Actualizado:

Miles de personas celebraron ayer por todo lo alto la segunda jornada de la XLIV Aplec del Caragol de Lleida bailando, comiendo, bebiendo y reencontrándose con familiares y amigos en una jornada perfecta que fue respetada hasta por el calor. La fiesta, que cada año bate récords de asistencia, bajará hoy el telón con el tradicional pasacalles por la ciudad.

Los caracoles fueron los protagonistas de las comidas y las cenas. - PAU PASCUAL

“La felicidad absoluta”. Así definía ayer un peñista el Aplec del Caragol, que en su día grande congregó a miles de personas en un recinto ferial de Lleida tomado por el olor de las brasas, la música de las colles y las charangas y que el buen rollo y la alegría fueron la tónica predominante desde primera hora de la mañana hasta altas horas de la madrugada. Una jornada que, si no lo fue, estuvo cerca de ser perfecta en parte porque el calor, protagonista para mal algunos años, dio una tregua y dejó una temperatura agradable todo el día, pero que no evitó las guerras de pistolas de agua entre los más pequeños.

Las peñas hicieron juegos y actividades toda la tarde de ayer. - PAU PASCUAL

La fiesta congregó a leridanos y foráneos de todas las edades y condiciones y todos destacaron el buen ambiente de todos los asistentes. “Cada año supera mis expectativas”, decía una veterana aplequista. “Me estrené el año pasado y ya no me quiero perder ninguna edición”, comentaba un gaditano que se trasladó a Lleida hace poco más de tres años. “Aquí nos lo pasamos bien desde los niños hasta los mayores, es con diferencia la mejor fiesta de Lleida”, aseguraba una madre antes de ponerse a bailar uno de los himnos del Aplec, el Beso a beso.

Exhibición de fuerza y tenacidad. Los Castellers de Lleida volvieron a levantar otro de sus castells, ayer en la glorieta de los Camps Elisis. - JUNTS / VEGUERIA DE LES TERRES DE LLEIDA

Una de las novedades de este año fueron las pulseras para controlar los accesos por la noche y la gran mayoría de peñistas alabaron la idea “para que no haya incidentes y poder disfrutar todavía más”. La maratón festiva de tres días acabará hoy, pese a las reticencias de algunos que llevan años pidiendo que el Aplec dure una semana, con una rúa por las calles de Lleida formada por algunos valientes que se han mantenido despiertos toda la noche. “Es curioso, pero pese a estar cansado no te quieres ir a dormir, no quieres perderte ningún instante de esta fiesta”, aseguraba otro peñista. Poco más se puede añadir a esta frase para resumir lo que es el Aplec, la fiesta del buen rollo.