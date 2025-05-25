El Parque de la Mitjana acogerá una jornada festiva centrada en la biodiversidad

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El próximo sábado 1 de junio, el Parque de la Mitjana será el escenario de la Fiesta de la Mitjana, una jornada llena de actividades gratuitas para todos los públicos, con la biodiversidad como protagonista. La Concejalía de Sostenibilidad ya ha abierto las inscripciones para participar a las diferentes propuestas.

La fiesta empezará a las 9.30 h con una Caminata Saludable con recorridos de 5 y 15 km. A partir de las 10 h, se ofrecerán talleres familiares, juegos de mesa ambientales, proyecciones audiovisuales, observación de pájaros, pedalada familiar y actividades para la pequeña infancia. También habrá taichi cerca del río, cuentacuentos en el bosque y una visita guiada sobre la gestión del parque.

Por la tarde, de 17 a 20 h, se harán visitas teatralizadas para descubrir el valor natural e histórico del parque, con dos sesiones adaptadas con interpretación en Lengua de Signos Catalana.

La fiesta forma parte del proyecto URBAN-NAT Lleida y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y varias empresas locales. Algunas actividades requieren inscripción previa a través de la web de la Concejalía.