Peñistas en Lisboa y seguimiento al Aplec

La peña del Aplec Caraculers volvió a instalar una pantalla para seguir la final.

Ent re las 38.000 personas que llenaron las gradas de José Alvalade –aproximadamente 18.000 azulgranas–, también asistieron peñistas leridanos, de la peña de Soses y de la Peña Barcelonista de Lleida 1970, que volvieron a desplazarse para animar el equipo azulgrana, como ya hicieron a la final de la temporada pasada en Bilbao. Además, cumpliendo la tradición de las últimas finales femeninas de Champions, que han coincidido con el Aplec del Caragol, la peña Caraculers se instaló una pantalla gigante en la sede del grupo para que los peñistas pudieran seguir el partido. No obstante, el final fue amargo, al contrario que en las anteriores ocasiones.

Miembros de la peña de Soses, en el estadio Jose Alvalade.