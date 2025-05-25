Promenade “licita” las obras de su parque comercial de Lleida con una inversión de 120 millones

Promenade Lleida, promotora del futuro parque comercial de Torre Salses, ya hace unos meses que ha puesto en marcha el proceso de elección de las constructoras que se encargarán de llevar a cabo las obras, para poder iniciarlas de forma inmediata una vez que el ayuntamiento conceda la licencia, el último trámite que queda pendiente.

La inversión prevista, de unos 120 millones de euros, sin precedentes en la ciudad, ha suscitado un gran interés entre las firmas del sector. Fuentes de la promotora confirmaron que los técnicos y la dirección del proyecto ya han pedido presupuestos “para tenerlo todo lo más avanzado posible para cuando se pueda empezar a trabajar”.

Según ha podido saber este diario, diversas empresas constructoras, entre las que figuran las principales de Lleida, se han organizado en al menos tres grupos distintos para optar a ejecutar este proyecto. Alrededor de la mitad del presupuesto corresponde a toda la urbanización interior de las parcelas que debe ejecutarse en una primera fase y la otra mitad, a las instalaciones comerciales, que se llevarán a cabo de acuerdo con los distintos operadores que las ocuparán.

Las mismas fuentes señalaron que aunque haya estas dos partes diferenciadas, ahora ya se elegirá la oferta que se encargará de hacer la totalidad de los trabajos. El plazo de ejecución es de dos años, pero no descarta que pueda acortarse. La promotora solicitó hace semanas la licencia municipal de obras, después de que a principios de año la Generalitat le otorgara la comercial.

Este será el primer gran centro comercial de Lleida y ocupará 56.953 metros cuadrados en Torre Salses, entre La Bordeta y Magraners, de los que 38.968 serán la superficie neta de venta. Tendrá un hipermercado de 7.779 metros, para el que Promenade ya cerró hace tiempo un acuerdo con Bon Preu; otros 15.494 m² estarán destinados a grandes tiendas de diversos sectores; 25.345, a tiendas pequeñas; 3.254, a un gran cine con 9 salas de última generación; y 2.759 m², a bares, restaurantes y pequeños negocios de ocio. La tramitación del proyecto casi ha durado diez años, ya que se inició a finales de 2015.