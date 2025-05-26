Esperar, cuando se tiene una enfermedad pendiente de tratamiento, se está convirtiendo en un calvario para las personas que están pendientes de una visita al especialista en el hospital Arnau de Vilanova o en el Santa Maria. Algunos de ellos llevan más de un año a la espera relatan su experiencia y critican la demora, en este caso para una primera visita al traumatólogo y al oftalmólogo. Los que tienen posibilidades han optado por visitarse en la privada para aliviar su dolor o solucionar sus patologías. Otros están pensando todavía si hacerse un seguro privado. Pero todos coinciden en reclamar más recursos para reducir la espera.

Assumpció Cornadó: "Gracias a que he podido ir a un osteópata ahora puedo caminar"

“Tengo 68 años, problemas de espalda y al nervio ciático y mucho dolor que me dificulta el movimiento. La doctora me derivó al traumatólogo en mayo de 2024 y me han dado visita para julio de este año en Arnau, después de reclamar dos veces porque no me avisaban. Un año y dos meses. Tanta lista de espera no puede ser. Me estoy pagando un osteópata y gracias a él puedo caminar. Casi tres meses de pagar de mi bolsillo un dineral. No me arrepiento, pero eso no tendría que ser así. Hay gente peor, pero al final se morirá alguien sin visitar. Tenemos derechos. Además, por otra cuestión estuve ingresada ocho días, por un mal diagnóstico en Urgencias. No presenté denuncia, pero veo que todo está relacionado. Una enfermera y una auxiliar me dijeron con lágrimas en los ojos que no pueden más, que falta personal y que reclamamos. Es inhumano que nos tengan así, y con personas mayores que pueden morir en un pasillo. No tengo quejas de los sanitarios. Si se tienen que poner más recursos en lugar de hacer obras faraónicas, que lo hagan. Alguna cosa falla en el funcionamiento y en la dirección del hospital.