​Mar Trabalón, paciente de traumatología en Lleida: "Cuando vi la cita para abril de 2026, me puse a reír, por no llorar"

Esperar, cuando se tiene una dolencia pendiente de tratamiento, se está convirtiendo en un calvario para las personas que están pendientes de una visita al especialista en el hospital Arnau de Vilanova o en el Santa Maria. Algunos de los que llevan más de un año en espera relatan su experiencia y critican la demora, en este caso para una primera visita al traumatólogo y al oftalmólogo. Los que tienen posibilidades han optado por visitarse en la privada para aliviar su dolor o solucionar sus patologías. Otros están pensando aún si hacerse un seguro privado. Pero todos coinciden en reclamar más recursos para reducir la espera.

Mar Trabalón: "Cuando vi la cita para abril de 2026, me puse a reír, por no llorar"

“No tengo cartílago en una rodilla y se me ha hecho un edema dentro del hueso, y la doctora del pueblo dice que si no se trata se puede llegar a podrir. En uno o dos meses me hicieron una resonancia en el Santa Maria, en enero me dieron el resultado y me derivaron al traumátologo y cuando me llegó la cita vi que era para el 22 de abril... ¡de 2026!. Me puse a reír, por no llorar. Tengo 56 años y soy joven para una prótesis. Tomo colágeno como suplemento y ahora no me duele, pero no hago esfuerzos ni las caminatas que me gustaría para adelgazar. No puedo forzar la rodilla. Tengo una incapacidad porque fui carnicera y tengo roto el supraespinoso del hombro. Sino, no podría trabajar, estaría de baja. Es increíble, una vergüenza. Es una derivación al traumatólogo para que me dé un tratamiento. Si ya lo tuviera y fuera una espera para operar, aún. Pero esto no puede ser. Tendrían que hacer algo”.