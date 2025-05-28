Anulada una sanción a un cabo de la Guàrdia Urbana de Lleida porque la Paeria la notificó tarde

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La justicia ha anulado una sanción de suspensión de empleo y sueldo a un cabo de la Guardia Urbana porque el ayuntamiento se excedió en el plazo de seis meses para tramitar y notificar la resolución. El Tribunal Supremo no ha admitido un recurso de la Paeria contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que el año pasado determinó la caducidad del expediente que impuso al urbano 16 días de suspensión de funciones y pérdida de retribuciones por desobediencia a superiores e incumplimiento de órdenes. El agente interpuso un contencioso que fue desestimado. Entonces recurrió la sentencia y el TSJC falló a su favor. El reglamento establece que la duración máxima de un expediente, desde la incoación hasta la notificación de la resolución, no puede ser superior a seis meses a menos que el instructor justifique una prórroga expresa o exista una conducta dilatoria. En este caso, el acuerdo de incoación es del 21 de noviembre de 2018, por lo que el plazo de notificación finalizaba el 21 de mayo de 2019. La resolución se puso a disposición de Correos en una carta certificada el 20 de mayo, pero no se notificó hasta el 23, dos días después del límite.

El TSJC dicta que “es muy significativo el tiempo de demora” entre la propuesta de resolución (13 de marzo) y su dictado (14 de mayo) y, aunque admite que el urbano hizo lo posible para dilatar los trámites, considera que “puede calificarse de excesivo, injustificado y poco razonable, causado por la propia administración”. Por su parte, el Supremo además de desestimar el recurso de la Paeria contra esta sentencia, le impone el pago de las costas con un límite de 2.000 euros.

Agentes exigen un concurso para cubrir vacantes

La Associació Sindical Independent de la Guàrdia Urbana de Lleida (Asigull) ha pedido por carta a la teniente de alcalde Cristina Morón “convocar inmediatamente” un concurso de movilidad horizontal al considerar que se cubren demasiadas vacantes con adscripciones provisionales. Afirma que esta fórmula “ha socavado la confianza de una parte importante de la plantilla”. Asimismo, el sindicato señala que las próximas promociones a cabo dejarán un máximo de 4 vacantes de base y habrá 14 agentes en prácticas que deberán ser adscritos aunque no puedan participar en el concurso.