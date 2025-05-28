Aprobación definitiva de la ocupación de terrenos para el vial de Torre Salses

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La junta de gobierno local de mañana tiene previsto aprobar definitivamente la ocupación directa de los terrenos para llevar a cabo la prolongación y desdoblamiento de la avenida Víctor Torres, que será el principal acceso al futuro parque comercial de Torre Salses. Concretamente, serán parcelas que forman parte de los sectores urbanísticos UA 51 y UA 96, en el entorno de la calle Palauet de La Bordeta. Se trata del último trámite antes de que el consistorio pueda sacar a concurso los trabajos para que la avenida pase de tener dos carriles de circulación a cuatro y llegue hasta Torre Salses. En este sentido, la promotora del parque comercial, Promenade Lleida, puso a disposición de la Paeria los 9,2 millones de euros que costarán estos trabajos y otras actuaciones como prolongar la calle Francesc Bordalba Montardit hasta la calle Almería. La junta de gobierno local también aprobará la ocupación de terrenos para llevar a cabo esta operación, así como otro la validación definitiva el convenio de gestión urbanística para modificar el plan parcial de Torre Salses, el sector SUR 42.