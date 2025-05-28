URBANISMO
Aprobación definitiva de la ocupación de terrenos para el vial de Torre Salses
La junta de gobierno local de mañana tiene previsto aprobar definitivamente la ocupación directa de los terrenos para llevar a cabo la prolongación y desdoblamiento de la avenida Víctor Torres, que será el principal acceso al futuro parque comercial de Torre Salses. Concretamente, serán parcelas que forman parte de los sectores urbanísticos UA 51 y UA 96, en el entorno de la calle Palauet de La Bordeta. Se trata del último trámite antes de que el consistorio pueda sacar a concurso los trabajos para que la avenida pase de tener dos carriles de circulación a cuatro y llegue hasta Torre Salses. En este sentido, la promotora del parque comercial, Promenade Lleida, puso a disposición de la Paeria los 9,2 millones de euros que costarán estos trabajos y otras actuaciones como prolongar la calle Francesc Bordalba Montardit hasta la calle Almería. La junta de gobierno local también aprobará la ocupación de terrenos para llevar a cabo esta operación, así como otro la validación definitiva el convenio de gestión urbanística para modificar el plan parcial de Torre Salses, el sector SUR 42.