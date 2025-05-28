Bruno Brotons, a la final de las ‘tesis en 4 minutos’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El graduado en Ciencias Biomédicas y máster en Investigación Biomédica por la Universitat de Lleida (UdL), Bruno Brotons, representará a la institución leridana en la final del concurso ‘Presenta la teva tesi en 4 minuts’ después de que ayer ganara la semifinal provincial. Brotons fue el mejor valorado por el jurado con un trabajo sobre el cáncer colorrectal y sus posibles nuevas terapias. El investigador, que se impuso a las otras cinco participantes, explicó que su trabajo se basa en el hallazgo de un nuevo gen supresor de tumores y la futura aplicación de terapias más personalizadas. “Unos 2.500 leridanos podrían beneficiarse de los resultados de esta tesis”, añadió. El concurso lo organiza la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, las 12 universidades catalanas y la Generalitat y la final se celebrará en Girona el próximo 3 de julio.