Destrozos junto a la antigua discoteca de Gardeny, en Lleida

La Paeria de Lleida anunció hace meses que derribaría la antigua discoteca de Gardeny. Sin embargo, los trabajos todavía no han empezado y hay personas viviendo y hasta han derribado muros e instalaciones.

El espacio, que está en desuso desde 2018, acogió durante casi 20 años un complejo de ocio icónico que empezó llamándose Gurugú, después Larida y The Hill en su última etapa. La demolición probablemente se hará por fases y sus usos quedarán definidos en el nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM). Cuando el pasado mes de marzo se anunció el derribo de la antigua discoteca, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, señaló que el espacio, de unos 7.000 metros cuadrados de superficie, “no tiene ningún tipo de valor y queremos arreglarlo para dar normalidad a la actividad económica a la que está llamada a tener el Turó de Gardeny, queremos tener esta zona ordenada”.

Asimismo, el alcalde dijo que tener un equipamiento en estas condiciones y junto al parque científico no es adecuado, ni para los trabajadores ni para las empresas interesadas en instalarse en este complejo tecnológico de la capital del Segrià.

Un espacio de ocio icónico que llegó a tener 3 nombres

Era 2002 cuando la Paeria convocó el primer concurso para instalar una discoteca en Gardeny, que se adjudicó a la firma Circus Lleida y aquel mismo verano abrió bajo el nombre de Gurugú. En 2009 se volvió a organizar un nuevo concurso que ganó una empresa vinculada al Grupo Nastasi que reabrió el espacio bajo el nombre de Larida y también habilitó un espacio cerrado para el invierno denominado Excess. Así siguió hasta 2015, cuando en un nuevo concurso se lo quedó la firma Agora del Este, que renombró el espacio como The Hill, nombre que conservó hasta el cierre en 2018 después de acumular una importante deuda con la Paeria para no pagar el canon.