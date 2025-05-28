El jefe de la Guàrdia Urbana opta a ser el delegado de Interior en Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Josep Ramon Ibarz, intendente jefe de la Guardia Urbana de Lleida, opta a ser el nuevo director de los Servicios Territoriales de Interior en Lleida, según ha podido saber este periódico. Ibarz es una de la decena de personas que se ha presentado al concurso para acceder a la plaza. El plazo para presentarse finalizó el pasado 19 de mayo. En el caso de que fuera seleccionado, el todavía intendente jefe de la Guardia Urbana relevaría a Xavier Garròs, que lleva en el cargo desde finales del 2021, y la Paeria tendría que nombrar a un nuevo máximo responsable de la Policía Local en la capital del Segrià.

Josep Ramon Ibarz tomó posesión como intendente jefe en agosto del año 2007, por lo que lleva casi 18 años al frente de la Guardia Urbana. Nacido en 1963, asumió un cargo de nueva creación tras la jubilación del inspector jefe, Agapito Astudillo, después de haber superado las seis pruebas del concurso convocado por la Paeria en abril de ese año. Hasta entonces era el subjefe de la región metropolitana sur de los Mossos d’Esquadra, aunque anteriormente ya había destacado en Ponent por su labor investigadora en la resolución de varios crímenes a finales de la década de los años 90. También fue uno de los mandos claves en el despliegue de los Mossos en Barcelona. Cuando fue nombrado intendente jefe de la Urbana, el cuerpo contaba con unos 200 efectivos y actualmente la plantilla es de unos 250 agentes.

Cabe recordar que en el último año ha habido varios cambios en las jefaturas en Ponent de los cuerpos que dependen de la conselleria de Interior. Uno en los Bomberos de la Generalitat. Joan Josep Bellostas es desde mediados del año pasado el jefe de la Regió d’Emergències de Lleida. Relevó a Jordi Solà, que se jubiló. En cuanto a los Mossos d’Esquadra, el comisario Josep Codina es el máximo responsable de la Regió Policial de Ponent desde noviembre del año pasado, cuando sustituyó al comisario leridano Josep Maria Estela, que regresó a la jefatura del cuerpo. En cambio, Llorenç Ricou es el jefe regional de los Agents Rurals desde hace más de dos décadas (2003).