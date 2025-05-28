Familias se movilizan contra el cierre de una ludoteca de la Generalitat

Familias, frente a la ludoteca con algunas de las pancartas que preparan para la protesta. - JORDI ECHEVARRIA

Familias usuarias de la ludoteca Arenys del Segre, ubicada en el Passeig de Ronda de Lleida y de titularidad del departamentpo de Derechos Sociales e Inclusión, han decidido movilizarse contra el cierre de este equipamiento, que aseguran que la Generalitat quiere hacer efectivo en diciembre. Por ello, tienen prevista una protesta el viernes en el marco de la actividad Lleida Juga, un encuentro de las ludotecas que se celebrará en los Camps Elisis. De hecho, ya están preparando pancartas en las que reivindican la importancia de este servicio y denuncian que “la Generalitat juga amb els drets dels infants”. El viernes leerán un manifiesto mostrando su oposición e iniciarán una recogida de firmas para intentar revertir la decisión. En esta misma situación se encuentra también una ludoteca de Tremp y otras cuatro de Barcelona.

En el caso de la de la capital, el cierre afecta a cinco trabajadores, de los cuales uno es funcionario (tendrá que acogerse a un concurso de traslados), otro personal laboral (deberá ser recolocado) y los otros tres, interinos (volverán a la bolsa). En toda Catalunya son 17 trabajadores afectados por los cierres.

Un padre, que explica que también fue usuario de esta ludoteca cuando era niño, subraya que las familias “no entendemos esta decisión” y elogia la labor que llevan a cabo en este servicio. Destaca que no solo es un equipamiento donde los pequeños van a jugar dos veces por semana, sino que los profesionales velan por fomentar la relación entre los niños y por detectar necesidades especiales.

Las seis ludotecas en peligro dependen del departamento de Derechos Sociales y las ofrecerán a los ayuntamientos. Si no las asumen, destinarán los locales al programa ‘Jugar i descobrir’, aunque en la capital ya existe este servicio en el centro cívico de la Generalitat.

Un servicio utilizado este año por casi 200 niños y 78 familias

La ludoteca Arenys del Segre abrió en 1989. Entre enero y abril ha atendido a 197 niños de entre uno y catorce años, que han sido usuarios del equipamiento 4.462 veces, ya sea solos o acompañados de los padres. En este sentido, 78 familias han compartido juegos en el centro. También ofrece servicios a las escuelas y en el mismo periodo han participado 632 niños en 32 grupos escolares, tanto de la capital como de poblaciones cercanas.

Además, la ludoteca suele ofrecer actividades de verano, que comienzan ya en el mes de junio.