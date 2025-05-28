Google Maps se ‘pasea’ por las calles de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La presencia de un trabajador de Google Maps por las calles de Lleida gritó la atención de los peatones durante el día de ayer. El operario, equipado con un dispositivo especial de captación de imágenes, fue observado mientras recorría diferentes zonas de la capital leridana para actualizar el contenido visual de la popular aplicación cartográfica.

Este profesional forma parte del equipo encargado de ampliar y renovar el servicio Street View de Google, que permite a los usuarios visualizar panorámicas en 360 grados de las calles y lugares públicos. A diferencia de otras ocasiones en que se utilizan vehículos, en esta oportunidad la recogida de imágenes se ha realizado a pie, posiblemente para acceder a zonas de peatones o calles estrechas del centro histórico donde los coches no pueden circular.

Una herramienta en constante actualización

Google Maps actualiza periódicamente sus imágenes para ofrecer una representación fiel y reciente de los espacios urbanos. Esta tarea resulta fundamental para mantener la precisión del servicio, especialmente en ciudades como Lleida donde el urbanismo experimenta cambios con el paso del tiempo.