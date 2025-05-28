Vecinos de l'Horta de Lleida denuncian incumplimientos en las protecciones de una línea eléctrica

Una imagen de las obras de construcción de la línea eléctrica de evacuación entre Alcarràs y Lleida.Jordi Echevarria

Los vecinos de la partida de Butsènit de Lleida han levantado la voz contra la promotora encargada de la construcción de una línea eléctrica de evacuación de una planta solar de Alcarràs. Según afirman los afectados, la empresa no está cumpliendo con las medidas de protección acordadas para la línea de alta tensión soterrada cuando pasa a menos de 70 metros de viviendas residenciales.

De acuerdo con el testimonio de vecinos, existe un compromiso contractual para instalar medidas de seguridad en aproximadamente 300 metros de la infraestructura. Sin embargo, los vecinos aseguran que la promotora sólo prevé proteger unos 120 metros, menos de la mitad del tramo acordado inicialmente. Ante esta situación, los residentes han sido informados que este jueves representantes de la empresa se reunirán con la comunidad para ofrecer explicaciones sobre esta discrepancia.

Las obras de esta infraestructura comportan afectaciones en la movilidad. Concretamente, los trabajos alteran el tráfico en la entrada y salida de Lleida por la carretera de Zaragoza (N-II), en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 456 y 458.

