Admite haber embestido varias veces con el coche a otro chófer en La Pobla

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

❘ lleida ❘“Arremetí contra su coche y después no sé qué más hice”. Esto es lo que declaró ayer ante la Audiencia la mujer acusada de intentar matar con su coche al hombre que le alquilaba la casa en La Pobla de Segur el 21 de julio del 2021. Sin embargo, justificó su acción afirmando que “estaba persiguiendo a mi hija, a la que acosaba, ella me llamó por teléfono, salí a buscarla y, al cruzarme con su vehículo, crucé mi coche en la carretera para impedirle el paso porque quería matarnos”. También reconoció que ella le dijo “al final te tendré que matar”, pero que lo hizo “porque me sentía indefensa, pero mi intención no era acabar con su vida”. Acusada y víctima se han cruzado varias denuncias por su mala relación.

Por su parte, el hombre, que declaró protegido por una mampara, aseguró que “temí por mi vida”. Explicó que la mujer cogió carrerilla y le embistió varias veces y “tuve que pedir auxilio”. Añadió que “me dijo que acabaría con mi vida, que me iba a matar fuera como fuera”. Su declaración vino corroborada por los Mossos d’Esquadra y dos testigos. Los policías dijeron que la mujer estaba al volante “como si hubiera perdido la razón”. Un vecino vio como el hombre intentaba escapar y otro pensó inicialmente, que se trataba de un accidente pero después “vi cómo le embestía varias veces”. Los forenses detallaron que la mujer presentaba un cuadro delirante paranoide y que no tomaba la medicación. De hecho, tras ser arrestada se decretó su ingreso en un psiquiátrico.

Fiscalía mantuvo la petición de nueve años de cárcel por los delitos de homicidio en grado de tentativa y amenazas con la circunstancia atenuante de alteración psíquica leve.