El Ayuntamiento de Lleida restaurará la torre del Tossal de Moradilla y adecuará el entorno arqueológico

La visita a la Moradilla ha contado con la teniente de alcalde Begoña Iglesias, el alcalde de Lleida Fèlix Larrosa y el de Els Alamús Toni Bosch, además de la arquitecta municipal.S.C.D.

El Ayuntamiento de Lleida ha presentado hoy el proyecto de restauración y adecuación de la torre del Tossal de Moradilla, una estructura del siglo XVIII que ha sufrido un grave deterioro después del derrumbe de la pared oriental a finales del 2024, hecho que se sumó a la caída previa de otra pared. Actualmente, sólo quedan derechos dos muros de este bien cultural de interés local.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha visitado hoy el lugar y ha anunciado una inversión de 150.000 euros para estabilizar el conjunto, reconstruir la estructura y mejorar la divulgación de este espacio que acoge restos de diferentes periodos históricos.

El proyecto de rehabilitación contempla la construcción de unos muros internos de contención que funcionarán como una especie de "caja de ascensor" sobre la cual se reconstruirán los muros exteriores, aprovechando el material original que ha caído. Se pretende diferenciar lo que es propiamente el resto arqueológico de lo que es incorporación de nuevos elementos", ha declarado Larrosa.

Además de la reconstrucción de la torre, el plan incluye la adecuación de los caminos del Tossal y la instalación de códigos QR o puntos informativos en cada hallazgo arqueológico.

Un enclave estratégico entre Lleida y Els Alamús

El alcalde Larrosa ha destacado la importancia de este proyecto no sólo por la recuperación patrimonial, sino también por la colaboración entre los municipios de Lleida y Els Alamús. "Tenemos la vocación de avanzar en la restauración de la torre pero también queremos colaborar entre los dos municipios para hacer una divulgación y poner en valor nuestro patrimonio y nuestra historia", ha explicado Larrosa, que ha recordado que los vestigios encontrados en el Tossal se remontan a la edad de bronce.

El Tossal de Moradilla es un yacimiento arqueológico de una riqueza histórica extraordinaria. Se han encontrado restos que fechan de los años 1.200 y 900 a.C., una necrópolis musulmana y trincheras de la Guerra Civil. Además, la torre que corona la colina fue utilizada como torre de telégrafo durante los siglos XVIII y XIX, conectando visualmente con la colina de la Seu Vella y el Castell de Gardeny, formando parte de una red de comunicaciones estratégica.

Calendario de actuaciones y preservación del patrimonio

Según ha informado el alcalde, el proyecto de adecuación del Tossal de Moradilla y sus entornos se presentará a la Comisión de Patrimonio en septiembre. Previamente, se llevarán a cabo intervenciones de carácter arqueológico para asegurar la preservación de posibles restos todavía no descubiertos. Si no hay más indicaciones desde el punto de vista técnico, la licitación podría avanzar de forma inmediata después de la aprobación.

El estado de la torre ha sido motivo de preocupación desde hace años. El historiador Joan-Ramon González denunció el preocupante estado de abandono de la estructura desde hace cinco años, tanto a título particular como desde el Centre d'Estudis Comarcals del Segrià, alertando sobre la progresiva degradación de este elemento patrimonial.

La implicación de Els Alamús en la recuperación del monumento

Aunque el Tossal de Moradilla se encuentra dentro del término municipal de Lleida, su proximidad y vinculación histórica con Els Alamús ha hecho que los habitantes de esta localidad lo consideren parte de su patrimonio cultural. Toni Bosch, alcalde de esta población del Segrià, ha expresado su agradecimiento por esta intervención: "Agradezco que se afronte decididamente la recuperación de un símbolo que nos lo sentimos nuestro por mucho que sea tema municipal de Lleida porque está dentro de nuestro ADN. Mucha gente del pueblo viene a la Moradilla a hacer excursiones y disfrutar de esta torre".

Bosch también ha mostrado su satisfacción por la sensibilidad mostrada a la hora de planificar la reconstrucción, preservando la esencia histórica del monumento mientras se garantiza su estabilidad estructural.

La torre del Tossal de Moradilla constituye un elemento patrimonial de gran valor para la comarca del Segrià. Su ubicación estratégica, a 243 metros de altitud, ha hecho que este enclave haya sido utilizado por varias civilizaciones a lo largo de la historia. Desde la edad del bronce hasta la Guerra Civil, pasando por la época musulmana y su función como torre de telegrafía óptica, este espacio es un compendio de la rica historia del llano de Lleida.

El proyecto de restauración no sólo pretende evitar la pérdida definitiva de esta estructura histórica, sino también convertirla en un recurso cultural y turístico que permita divulgar la importancia histórica de este lugar.