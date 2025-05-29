Denuncian incumplimientos en las protecciones de la MAT

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Vecinos de la partida de Butsènit han levantado la voz contra la promotora de una línea eléctrica de evacuación de una planta solar de Rascon Solar entre Alcarràs y Lleida que se está construyendo en una margen de la N-II. Según afirman los afectados, la empresa no está cumpliendo con las medidas de protección acordadas para esta línea de alta tensión (220 kW) soterrada cuando pasa a menos de 70 metros de las viviendas. De acuerdo con el testimonio de los vecinos de las cuatro casas afectadas, existe un compromiso contractual para instalar láminas que protegen de la radiación electromagnética en aproximadamente 300 metros de la infraestructura. Sin embargo, aseguran que la promotora sólo prevé proteger unos 120 metros, menos de la mitad del tramo acordado inicialmente. Ante esta situación, los residentes prevén reunirse hoy con representantes de la promotora para pedir explicaciones.

Las obras de esta infraestructura comportan afectaciones en la movilidad. Concretamente, los trabajos que empezaron hace un mes y tienen previsto su final a finales de junio alteran el tráfico en la entrada y salida de Lleida por la N-II, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 456 y 458.