El PP, contra destinar las Josefinas a acoger a personas sin hogar

El jefe de la oposición en la Paeria, Xavi Palau (PP), reiteró ayer ante vecinos de Templers-Escorxador su rechazo al proyecto del gobierno municipal de instalar un centro para personas sin hogar en el antiguo convento de las Josefinas. Palau remarca que el barrio “ya sufre problemas de movilidad, accesibilidad y sobrecarga de actividades” y añadió que el proyecto “no ha sido consensuado con los vecinos”, por lo que pidió pararlo y abrir un proceso participativo para que opinen.