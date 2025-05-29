Desalojada la escuela Francesco Tonucci de Lleida por una fuga de gas

Publicado por segre Imatges: Lleida TV Creado: Actualizado:

Un escape de gas ha obligado a desalojar este jueves por la mañana la escuela a Francesco Tonucci de Lleida, situada en el barrio de Cappont. A las 10.47 horas los Bomberos han recibido el aviso urgente de un operario de gas natural que alertaba de un escape de gas en la escuela, que ha sido desalojada por la dirección del centro y el resto de los docentes, con el apoyo de Guardia Urbana, Mossos y Bombers.

Al hacer las lecturas de gas, los Bomberos han obtenido detecciones positivas en el interior y también en el patio, donde ha sido detectada una bolsa de gas. Por este motivo, los alumnos han sido evacuados a un lateral del edificio.

A las 11.21 horas, las lecturas de gas ya han salido negativas, según los los Bombers, y ninguna persona ha resultado herida.