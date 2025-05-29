La subasta del edificio del histórico hotel Condes de Urgel de Lleida ha quedado desierta

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La subasta del edificio del histórico hotel Condel de Urgel de Lleida ha quedado desierta, según confirmaron a este diariofuentes solventes. El juzgado de primera instancia número 1 de Lleida impulsó la subasta a instancias del Banco de Crédito Social y Cooperativo (Cajamar es su principal accionista) por los 4.795.474,43 euros que las sociedades propietarias del mismo le adeudan por un préstamo hipotecario, a los que hay que sumar otros 1.464.697,17 euros en concepto de intereses y costas. La subasta obedece al proceso de ejecución instado por la entidad bancaria contra Norcia Inversiones y Delfos Conde, y valoró el inmueble en 10.038.009,84 euros. No se fijó una puja mínima, pero era necesario depositar una fianza de 501.900 euros. Las mismas fuentes indicaron que, al no haberse registrado ninguna puja, posiblemente el propio banco se quedará con el edificio, a la espera de decidir su futuro.

El hotel cerró en julio de 2018 y en ese momento sus instalaciones ya habían quedado algo obsoletas, por lo que actualizarlo para volver a ponerlo en servicio requiere con toda probabilidad una elevada inversión. La teniente de alcalde y concejala de Buen Gobierno, Carme Valls, afirmó en UA1 que “el ayuntamiento no permitirá que este edificio se deteriore”. Añadió que el consistorio “se planteó en algún momento dar un paso” y anunció que “tenemos en proyecto hablar con el banco propietario”, pero no precisó si para intentar gestionar el antiguo hotel directamente o buscar otra fórmula.

Este inmueble, estrenado en 1975 al pie de la antigua N-II, fue proyectado para ampliar el establecimiento que había sido estrenado en 1960 a pocos metros, en la avenida de Les Garrigues. Funcionó hasta 2014, cuando cerró por primera vez por cuestiones económicas. En 2015 la propiedad llegó a una acuerdo con la cadena Playa Senator, que lo reabrió, pero dos años y medio después cerró definitivamente.