Denuncian abandono del Bosc Urbà de Cappont de Lleida

El Bosc Urbà de Cappont, pionero en la ciudad de Lleida con sus 150 ejemplares arbóreos, presenta actualmente un estado de deterioro significativo a causa de la falta de mantenimiento adecuado. Este espacio verde, ubicado estratégicamente al lado de la iglesia de Santa Teresa Jornet, fue en su momento un proyecto emblemático de naturalización urbana que ahora se encuentra olvidado, con restos de botellones que ensucian tanto los bancos como las zonas de paseo, generando preocupación entre vecinos y autoridades locales.

La situación actual contrasta con la visión original que impulsó su creación. Inaugurado como una apuesta por la sostenibilidad y la mejora de la calidad ambiental en el barrio de Cappont, este bosque urbano representaba un modelo de integración de espacios verdes en el tejido urbano leridano. Sin embargo, el paso del tiempo y la aparente falta de recursos destinados a su conservación han provocado un deterioro progresivo que amenaza con desvirtuar completamente su propósito inicial. Los residuos de botellones se han convertido en una constante, dificultando el disfrute del espacio por parte de los ciudadanos y comprometiendo la salud del arbolado.