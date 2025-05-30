Los conductores de Lleida, entre los que pagan el impuesto de circulación más caro del Estado

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los conductores residentes en Lleida (igual que los de Barcelona y Tarragona) pagan el impuesto de circulación más caro del Estado, un 15,5% más caro que los empadronados en Madrid o un 100% más que los de Santa Cruz de Tenerife. Así lo afirma un estudio de la asociación de defensa del conductor Automovilistas Europeos Asociados. En Lleida, el coste del impuesto para coches de hasta 8 caballos fiscales es de 25,24 euros, frente a los 20 de Madrid y los 12.62 de Tenerife. El importe sube en función de la cilindrada hasta los 224.

La teniente de alcalde de Economía, Carme Valls, apuntó que Lleida está al mismo nivel que el resto de capitales catalanas y destacó que existen bonificaciones para personas con movilidad reducida (exentas), vehículos con etiquetas Eco o Zero y los más antiguos o históricos. Subrayó que pueden beneficiarse de tarifas de zona azul de residente, abono mensual de zona verde y exenciones por la Zona de Bajas Emisiones.