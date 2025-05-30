Una cooperativa construirá 11 viviendas para jóvenes en un solar municipal del Barri Antic de Lleida

La cooperativa TAU Catalunya Sostenible Social Scoop construirá un edificio de 11 viviendas protegidas para jóvenes menores de 35 años en un solar municipal del Centro Histórico. La cesión del terreno, situado entre las calles Galera y Alsamora y al lado de Cavallers, se oficializó ayer en un acto en la Casa de Fusta al que asistieron el alcalde, Fèlix Larrosa, el presidente del consejo rector de la cooperativa, Miquel Pigem,la teniente de alcalde Begoña Iglesias y el concejal Xavi Blanco. Pigem detalló que será “un edificio funcional con 11 viviendas y 11 plazas de aparcamiento destinadas al alquiler o la cesión de uso” y que la previsión es que la entrega de llaves se haga entre julio y septiembre de 2027. “El proyecto ejecutivo lo tendremos listo en dos meses, el permiso de obras tardará entre tres y cuatro y tendremos catorce meses para construirlo, por lo que la previsión es que esté para el verano de dentro de dos año”, concretó. Añadió que las viviendas serán de 70 metros cuadrados, su precio será de 6,64 euros el metro cuadrado y que “para optar a una de ellas se deberá estar registrado, ya que serán de protección oficial, y las bases se publicarán cuando el proyecto esté más avanzado”.

Por su parte, Larrosa agradeció la predisposición de la cooperativa de llevar a cabo esta actuación y destacó que la cesión del solar por 75 años se ha hecho por el pago simbólico de un euro al año. También recordó que actualmente se están llevando a cabo 32 operaciones urbanísticas en el Centro Histórico y que la previsión es que solo en este barrio se puedan crear o rehabilitar hasta 700 nuevas viviendas. “Todo lo que esté en manos de lo público avanzará deprisa, pero habrá otras operaciones que podrán o deberán hacer los operadores privados”, señaló el alcalde. Hace unas semanas el ayuntamiento derribó tres edificios de Cavallers para construir 20 viviendas que se reservarán para jóvenes de hasta 35 años y Larrosa dijo que próximamente harán más actuaciones de este tipo en la zona de Cavallers.

Nueva área para emprendedores digitales junto a la Casa de Fusta

El alcalde anunció ayer que habilitarán un espacio para emprendedores especializados en el sector digital en el solar que hay junto a la Casa de Fusta de la calle Cavallers. Sobre este equipamiento de coworking, que también es para emprendedores, Larrosa dijo que “está al completo y es un modelo de éxito que se puso en marcha años atrás”. Concretamente, el edificio se inauguró en 2018 y ya entonces hubo una importante demanda de emprendedores para ocupar uno de sus espacios. El coste para instalarse en él oscila entre los cuarenta y los noventa euros mensuales.

Sobre el nuevo equipamiento, Larrosa añadió que será para emprendedores digitales, se hará en un solar que la Paeria ha recibido de una herencia “y pronto presentaremos el anteproyecto”.